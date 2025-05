Assemblea dei Comuni virtuosi. Vent’anni di impegno corale per la sostenibilità e l’ambiente

Festa dei Comuni virtuosi: domani Il Comune di Vezzano rientrerà nelle fila dell’associazione di cui fu tra i soci fondatori e che celebra il ventennale. Appuntamento alle 11 nel municipio vezzanese con i saluti del sindaco Massimo Bertoni; interverranno la presidentessa dell’associazione Asia Trombaioli, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini. Alle 12 si ripercorreranno le conquiste dei venti anni di lavoro dei Comuni virtuosi con Gianluca Fioretti, Bengasi Battisti, Elena Carletti e sarà presentata la nuova carta dei valori con testi di Erri De Luca e Franco Arminio che sarà firmata alle 12.45. Brindisi conclusivo e vista al borgo.

Una storia che parte nel 2005 quando quattro piccoli comuni (Colorno, Melpignano, Monsano e Vezzano Ligure) ebbero l’idea di costituire l’associazione Comuni virtuosi che ora vanta 150 soci impegnati in politiche di sostenibilità ambientale, innovazione sociale, partecipazione attiva e cura dei beni comuni. Vezzano fu il promotore, con l’allora sindaca Paola Giannarelli, ma ne uscì nel 2005 per mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata, problema oggi superato. Domani rientrerà a far parte della compagine di piccoli e medi centri italiani, con progetti concreti, come il premio Comuni virtuosi, il Festival della lentezza in programma a Parma a giugno e il docufilm ’Sogni Comuni’, storia di un viaggio dall’idea di Marco Boschini "alla ricerca di sindaci e cittadini capaci di futuro" con la regia di Alessandro Scillitani e lo scrittore Paolo Rumiz voce narrante.