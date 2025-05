Tubatura in via Predellara. Acam ha risposto a Vesco. Niente lavori fino al 2029

Piano di investimenti di Acam in territorio arcolano da quasi 5 milioni di euro. Una cifra ingente, suddivisa in sei anni, che emerge dal report che il consigliere Enrico Vesco ha ricevuto dalla società dopo la sua interpellanza sul futuro di via Predellara, da anni sott’acqua a ogni minima pioggia. Un’interpellanza che la sindaca Monica Paganini aveva giudicatoo superata in quanto nel piano di investimenti di Acam Iren era ricompresa anche Arcola e la stessa via Predellara. "Questo è vero ma con una tempistica che lascia perplessi" ha commentato Vesco, che ritiene via Predellara una delle priorità mentre il lavoro è previsto nel 2029.

All’interno del Piano di investimenti 2024-2029, approvato con delibera della Provincia del 31 dicembre 2024, sono previsti, per il comune di Arcola, 23 interventi. Alcuni già sono iniziati, sia a livello progettuale, sia in alcuni casi a livello esecutivo, in anni precedenti per un costo di 2.894.143 euro. "Preme inoltre ricordare – spiega Acam nella risposta a Vesco – che, oltre agli interventi specifici ricadenti sul territorio del Comune di Arcola, il gestore interviene su reti e impianti potabili e fognario depurativi, con manutenzioni straordinarie che, vengono ricondotte nel Piamn investimenti all’interno delle voci intercomunali denominate ’Ato gestito’. Pertanto, c’è da considerare un altro milione di euro corrispondente alla quota parte di manutenzioni straordinarie realizzate specificamente sulle infrastrutture del comune di Arcola".

Fra i lavori in corso ci sono ad esempio via Anguillara, ormai in via di ultimazione, per un importo di 323.094 euro e l’intervento di sostituzione della condotta idrica in via Provinciale a Romito, realizzato anche con fondi Pnrr, iniziato nei giorni scorsi: l’importo stimato era di 582.769 euro ma il recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni emerse nella conferenza dei servizi porta il quadro economico dell’opera ad oltre un milione di euro. E poi ci sono altri interventi come l’attraversamento del fiume Magra per il collegamento con i pozzi di Battifollo con adduttrici di sponda destra a Romito, il potenziamento e aggiornamento della distribuzione in via Valentini e via Don Minzoni e contestuale risanamento delle condotte nell’area pozzi Pedemonte.

Altri interventi si concluderanno nel 2029 come i lavori al serbatoio del Guercio, il rinnovamento della rete idrica in via Aurelia Nord, e appunto via Predellara dove dovranno essere sostituiti 90 metri di tubazioni: "Non neghiamo – scrive Acam Iren nella missiva con Vesco – che, nel corso degli ultimi anni, vi siano state numerose rotture, tuttavia, gli interventi, pur comprensibilmente spiacevoli, non pregiudicano la continuità del sistema acquedottistico del comune ed inoltre, sono stati causati da una anomalia di funzionamento di un riduttore di pressione che, una volta individuato e sostituito, ha permesso il corretto ripristino della funzionalità riducendo il numero di rotture della tubazione. Per le ragioni esposte all’ intervento è stata assegnata una priorità bassa e inserito nell’annualità 2029".

Cristina Guala