Il simposio equestre

Originaria di Borgonovo Val Tidone, nel 2020, una volta conclusi gli studi universitari, Chiara Ruggeri, classe 1996, ha deciso di trasferirsi a Castelnuovo Magra. Specializzata in osteopatia per animali e persone – professione che esercita nel suo studio a Sarzana - e da sempre appassionata di cavalli, Chiara lo scorso anno ha deciso di mettere nero su bianco le riflessioni che sin dall’età di 6 anni, quando ha iniziato a entrare in contatto con il mondo equestre, stringendo con i cavalli un rapporto sempre più stretto, ha raccolto nell’arco della sua vita. ‘Simposio equestre. La voce dei cavalli’ è il titolo del libro autobiografico che racconta l’esperienza di Chiara sul campo e che non tratta solo di equitazione.

"Simposio equestre – spiega Chiara Ruggeri - è pieno zeppo di cavalli, code e capelli. Raccoglie tutte le storie che gli animali mi hanno raccontato e quindi le riflessioni scaturite da una vita selvaggia a contatto con loro. Le riflessioni di un’umana che ha imparato a muoversi nel mondo sotto consiglio di tutti gli animali incontrati sulla strada". Il libro, già presentato lo scorso marzo al Taffy’s Bar, ed interamente autoprodotto, è stato stampato in una tipografia di Borgonovo, la stessa che in cui anche il nonno di Chiara era solito stampare i suoi scritti. Ad impreziosire il testo, particolarmente adatto agli amanti dei cavalli ma anche per chi fosse interessato a comprendere qualcosa di più su quella meravigliosa specie, anche le illustrazione di Andrea Veronica Franceschi, in arte Istrice Illustra. Una vita interamente dedicata ai cavalli quella di Chiara che, oltre ad essere naturopata e osteopata, organizza workshop di osteopatia in assetto per cavalli e collabora con vari maneggi per indirizzare chi è alle prime armi ad approcciare con la specie equestre.

Dopo il successo del suo primo libro, che ha visto esaurire quasi tutte le copie disponibili in pochissimo tempo, Chiara sta già pensando a una seconda edizione di ‘Simposio equestre’ arricchita da nuovi testi, magari in sezioni e indirizzati a diversi interlocutori. "L’obiettivo – conclude Chiara Ruggeri – è farci ritornare ad essere animali più umani, privi da sovrastrutture e condizionamenti esterni. Ma soprattutto ricordarsi di essere umani".

Elena Sacchelli