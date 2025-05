Arrestato con la droga, il ragazzo aveva preso parte all’agguato al clochard

Sarzana, 16 maggio 2025 – E’ una conoscenza dei carabinieri nonostante la giovanissima età. Da poco maggiorenne è stato arrestato dal nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo era finito al centro dell’inchiesta dopo l’aggressione a un senza tetto avvenuta ai giardini di piazza Jurgens a Sarzana la notte di Pasqua di 2 anni fa. L’altro giorno i militari impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale nella zona di via Crociata alle porte della città hanno fermato un’automobile e lo hanno riconosciuto. E’ bastato poco per notare lo stato emotivo del ragazzo apparso a disagio. Quindi i carabinieri hanno voluto approfondire operando una perquisizione personale. E così sono spuntati circa 250 grammi di stupefacente del tipo hashish suddiviso in panetti. Durante la successiva perquisizione domiciliare è stato sequestrato anche un bilancino di precisione che si ritiene venga utilizzato per l’attività di spaccio. Ieri mattina il giovane, assistito dall’avvocato Michele Vita del foro di Massa, si è presentato in Tribunale a Spezia per la direttissima. davanti al giudice Carolina Gagliano, pubblico ministero Monica Burani, pm onorario Raffaele Giumetti. E’ stato disposto l’obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri. Il legale ha chiesto i termini di fiesa e l’udienza è stata fissata al 15 luglio. L’arrestato nonostante la giovanissima età si è reso già protagonista di un clamoroso fatto di cronaca.

La notte di Pasqua di due anni fa infatti faceva parte del gruppetto di ragazzi, alcuni dei quali ancora minorenni, che venne a contatto con con Felice Loiacono. Uno dei giovani al culmine della discussione lo colpì alla testa con un paletto che aveva appena trovato in un parcheggio poco distante dalla stazione ferroviaria. Il quarantenne calabrese, da tempo in città, venne ricoverato in rianimazione e per fortuna si salvò mentre per i giovani è ancora in corso il procedimento seguito dai legali Giuliana Feliciani, Valentina Antonini, Davide Ambrosini e Michele Vita. Il più giovane del gruppo, che materialmente colpì il senza tetto, è attualmente in comunità dopo l’arresto eseguito dai carabinieri guidati dal maggiore Andrea Panfilo. L’ufficiale da qualche settimana è stato trasferito a Roma e dalla prossima settimana al comando della compagnia dei carabinieri di Sarzana prenderà servizio il capitano Marco Da San Martino che arriva da Ventimiglia.