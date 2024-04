Drammatica aggressione. Colpisce un clochard con una sbarra di ferro e lo riduce in fin di vita

SARZANA (La Spezia)

Una notte di Pasqua di autentica follia. Un uomo è ricoverato in condizioni molto critiche nel reparto di neurologia dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia mentre un ragazzino di 16 anni è indagato per tentato omicidio dopo averlo colpito al volto con una sbarra di ferro trovata vicino alla stazione ferroviaria di Sarzana, luogo dove è avvenuto lo scontro. Il giovane che stava trascorrendo la serata in un locale poco distante dalla stazione ferroviaria si è presentato ai giardini intorno all’una di domenica notte dopo aver ricevuto una telefonata da parte di tre suoi amici per avvisarlo del litigio avvenuto con un uomo di 46 anni, siciliano senza fissa dimora, ma molto conosciuto in città per il suo modo di vivere senza meta in compagnia del suo fedelissimo cane. Ma il faccia a faccia è stato brusco, violento e così il giovane ha colpito l’uomo con una botta al volto lasciandolo senza sensi per poi fuggire. Qualcuno ha chiamato i soccorsi e Felice, questo il nome dell’aggredito, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Spezia. I medici gli hanno riscontrato una frattura della teca cranica e fratture multiple al cranio, un piccolo ematoma epidurale e una emorragia subaracnoide. Il giovane invece è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma a Sarzana per l’interrogatorio, assistito dai legali del foro spezzino Giuliana Feliciani e Valentina Antonini. Per il momento è indagato a piede libero per tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Sarzana hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza intorno alla zona dei giardini di piazza Jurgens, proprio di fianco alla stazione. Un’area particolare della città dove soprattutto la notte trovano riparo tanti senza tetto. Tra questi Felice, un 46 enne arrivato a Sarzana dalla Sicilia, e figura conosciuta in città.

Le ragioni dello scontro con i tre giovani prima e successivamente con il sedicenne dovranno essere chiarite anche attraverso il telefono sequestrato dai militari. Lo scontro è avvenuto intorno all’una di notte di domenica. Il ragazzo ha affrontato l’uomo ai giardini e, a quanto trapela dal fitto riserbo dei carabinieri della compagnia di Sarzana, la situazione avrebbe preso una brutta piega. Il ragazzo a un certo punto della lite avrebbe visto spuntare un manico, forse di un coltello, e a quel punto sentendosi in pericolo ha sferrato il colpo con il bastone di ferro trovato molto probabilmente poco distante tra le macerie e transenne che delimitano un edificio nell’area parcheggio dove trascorrono la notte diversi senza tetto. Poi il giovane si è dato alla fuga mentre il ferito è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza allertata da una chiamata proveniente da una abitazione poco distante dal luogo dell’aggressione. L’uomo è ricoverato e le sue condizioni restano molto critiche al pari della posizione del ragazzo, poi rintracciato dai carabinieri, che a soltanto 16 anni deve fare i conti con una accusa e una condizione psicologica davvero molto pesanti.

Massimo Merluzzi