Grande festa al parco Mimma Rolla. Alunni a lezione... insieme a Dante

Grande festa al parco Mimma Rolla: protagonisti i bambini che sono stati affascinati dal percorso proposto, ossia assistere alla nascita di un libro, con la messa in pratica della creatività e degli stimoli della fantasia. Sabato scorso di fronte alla Mondoteca si è tenuto l’evento conclusivo del progetto "Dante va a scuola" di Myriam Ippolito, Giulia Biassoli, Alessandra Barli e la casa editrice GD Edizioni, patrocinato dal Comune di Arcola.

Dopo aver consegnato alle scuole aderenti al progetto una copia omaggio del primo libro "Dante e la Notte delle Favole" per la biblioteca scolastica, le maestre hanno letto il libro con i bambini. Successivamente hanno eseguito un piccolo laboratorio ideato dalle autrici con il quale i bambini hanno immaginato disegnando la loro avventura di Dante.

Durante l’evento sono state presentate le avventure di Dante, è stato raccontato il back stage dei libri e la loro realizzazione mostrando come nasce un libro, dall’idea alla stampa, perché ogni libro racconta una storia, ma ha anche la sua. In questa occasione i bimbi hanno portato i disegni realizzati in classe, raccontando la propria avventura di Dante.

"La partecipazione è stata molto attiva – spiegano le tre autrici arcolane –, qualcuno ha realizzato anche il proprio libro di Dante come lavoro di gruppo coinvolgendo più classi insieme, altri hanno assemblato un cartellone immaginando il pupazzo asinello animato nella loro scuola. Noi e la GD Edizioni ringraziamo le scuole che hanno aderito, le famiglie, la Mondoteca e il Comune di Arcola per aver supportato l’evento ed il progetto, che è rinnovato per i prossimi due anni".

C.G.