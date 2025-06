Cesare, occhi verde salvia. Trovato solo e spaventato

Cesare è un dolcissimo gattino tigrato dagli occhioni verde salvia, di razza Europea comune e di pochi mesi. È stato portato in salvo nella struttura di via Del monte circa venti giorni fa, dopo essere stato trovato solo e terrorizzato nascosto sotto a un’automobile, in viale San Bartolomeo, nel disperato tentativo di sfuggire a un branco di gabbiani che lo aveva circondato.

Senza più la sua mamma né alcun fratellino al suo fianco, Cesare ha dovuto imparare fin da subito a difendersi da solo dalle insidie della vita. E’ stato così che è arrivato al gattile di San Venerio così tanto spaventato e timoroso da soffiare a qualunque felino suo simile gli si avvicinasse.

Fortunatamente, grazie alle amorevoli cure e alle sapienti attenzioni che i volontari dell’associazione “L’impronta” gli hanno riservato fin dal primo giorno in cui se ne sono fatti carico, Cesare ha capito che ora si trova finalmente al sicuro e ha rivelato a tutti il suo lato tranquillo e affettuoso. Amante di coccole e carezze, e curioso di vita e d’avventura; a Cesare piace stare in compagnia sia di gatti che di persone ma, soprattutto, ama giocare e fare nuove esperienze, purché – avvertono i volontari – in tutta sicurezza.

Se siete quindi una famiglia, o singoli aspiranti proprietari, con il desiderio di dare una casa vera, tante attenzioni e una seconda opportunità a questo morbido felino, non vi rimane che andare a conoscerlo. Non resterete delusi.

Alma Martina Poggi