Bando per la biblioteca ’Pellegri’. Oltre 27 mila volumi da custodire. Il Comune cerca un nuovo gestore

Ci sono 27 mila volumi di cui prendersi cura: il Comune di Arcola chiede aiuto per la conduzione della biblioteca civica, attualmente ubicata nel Parco ’Mimma Rolla’, di cui vuole ampliare anche l’orario, oltre ad implementare il patrimonio librario. Sta per scadere l’affidamento alla cooperativa Artemisia, dall’1 luglio dovrà subentrare il nuovo affidatario per la somma di 171 mila euro in tre anni. La biblioteca fu istituita e aperta al pubblico nel 1959 e trasferita nella sede in piazza Due Giugno nel 1986, quando venne anche decisa l’intitolazione alla poetessa arcolana Rina Pellegri. Successivamente nel 2022 è stato deciso lo spostamento dalla piazza Due Giugno alla sede attuale, nel Parco Rolla, accanto alla mondoteca, struttura che contiene la sezione bambini e la ludoteca, istituita nel 2002, nell’allora giardino del pozzo, ora parco intitolato a Mimma Rolla.

Sia la biblioteca che la mondoteca compongono un servizio pubblico consolidato, con ampia valenza sociale e culturale: "Concorrono a garantire il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività", spiega il Comune. La biblioteca e la mondoteca comunale dispongono di un patrimonio librario di oltre 27 mila volumi, due sale studio/lettura, una sala per bambini, una sala dedicata alla storia locale e anche uno spazio esterno per organizzare attività e iniziative.

A causa dell’intervenuta assenza di personale, sia in termini quantitativi sia in termini di professionalità, adeguato ad assicurare i servizi necessari, l’amministrazione arcolana ha dato in gestione il servizio fino al 30 giugno 2025 alla cooperativa Artemisia. Mancano però pochi giorni alla scadenza. Per il triennio 2025-2028 è intenzione dell’amministrazione procedere ad un nuovo affidamento del servizio anche in considerazione dell’ampliamento del numero di prestiti librari, l’aumento del numero di utenti ed il favore riscontrato tra i lettori, ampliando anche l’orario settimanale al pubblico con un’apertura pomeridiana nella giornata di venerdì.

Cristina Guala