Teatrika, oggi in scena una commedia surreale. Possibilità di apericena

Stasera alle 21.30 ritorna a Teatrika la Compagnia Micromega da Verona, che metterà in scena il comico e surreale “Morto un marito se ne fa un altro” scritto e diretto dal noto autore e pedagogo teatrale Matteo Spiazzi. Si tratta del secondo appuntamento della 18ª edizione del concorso nazionale di teatro non professionistico, organizzato da Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra nell’area verde del centro sociale polivalente di via Carbonara. Il festival ha avuto inizio ieri con “L’angelo di Kobane” della compagnia teatrale “Gli amici di Jacky” da Genova, a con la regia di Paolo Pignero, atto unico sulla vicenda dell’assedio di Kobane del 2014, su cui il pluripremiato autore inglese Henry Naylor ha condotto una lunga indagine e ne ha tratto un magmatico racconto, un flusso di coscienza che prende spunto da una storia vera. Domani in scena “Uomini e topi” di John Steinbeck, della compagnia “I giardini dell’arte”, bellissimo testo del Premio Nobel, per la regia di Marco Lombardi che introduce così lo spettacolo. Nell’area verde, in attesa di ogni spettacolo, a partire dalle 19.30 apericena al bar di Teatrika su prenotazione al 347 5454359 Arci Wave. L’inizio degli spettacoli è sempre alle 21.30 ad ingresso gratuito senza prenotazione con cinquecento posti a sedere, info 335 8254436.