Il progetto di piazza Garibaldi: "Perplessità e suggerimenti. La giunta ascolti i cittadini"

Riqualificare piazza Garibaldi è una necessità ma sul ’come’ procedere è giusto che siano ascoltati i cittadini. Ha registrato una buona partecipazione l’assemblea popolare promossa giovedì pomeriggio, nella sede del circolo Arci, dal Partito comunista italiano per discutere insieme ai residenti le problematiche legate al progetto predisposto dall’amministrazione comunale, illustrato dal segretario provinciale Enrico Pieraccini. E’ intervenuto anche il segretario regionale Matteo Bellegoni. "Sono stati numerosi gli interventi dei cittadini in cui sono state sollevate critiche, perplessità e proposte rispetto all’attuale impostazione dell’opera – riferisce il Pci –. Pur condividendo la necessità di un intervento di riqualificazione, riteniamo che sia doveroso da parte della giunta c accogliere le osservazioni e i suggerimenti che i cittadini hanno avanzato nell’incontro".

La richiesta all’amministrazione è di "ripensare almeno in parte al progetto affinché risponda davvero ai bisogni della comunità locale senza essere calato dall’alto come si è inteso fare senza affrontare un doveroso percorso partecipativo con la popolazione". Il Pci si impegna "a portare avanti un’azione di pressione politica nei confronti della giunta per ottenere risposte concrete. Riteniamo che il continuo rifiuto al confronto da parte dell’amministrazione non sia costruttivo, né rispettoso del mandato democratico ricevuto". In cantiere altre iniziative, non esclusa una raccolta firme "per chiedere formalmente un momento di confronto pubblico sul progetto, confronto che finora è stato sistematicamente evitato anche all’interno della stessa maggioranza".