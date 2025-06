Tempi infiniti per i cantieri: "Basta scaricabarile sui tecnici. E’ cattiva amministrazione"

"La giunta evita i problemi nascondendosi dietro le responsabilità tecniche e la polemica politica". Così il segretario del Pd sarzanese, Marco Baruzzo respinge al mittente le accuse di strumentalizzazione dopo l’assemblea alla Bocciofila. E insiste: la storia del cantiere di demolizione e ricostruzione del ponte di via Falcinello – aperto a pochi mesi dalle elezioni amministrative poi sospeso per oltre 18 mesi per via spostare i sottoservizi – è emblematica della cattiva gestione dell’amministrazione Ponzanelli. "Il problema relativo ai sottoservizi – afferma Baruzzo – era stato segnalato anni prima nella conferenza dei servizi, a verbale, dal gestore della distribuzione elettrica. E in 18 mesi di sospensione, invece di informare i cittadini e predisporre rimedi alternativi ai disagi della viabilità, la sindaca non ha mosso un dito. Non una riunione, non un confronto, non un provvedimento". Si arriva al 9 settembre 2024: "Chiusura del ponte all’improvviso e senza alcuna soluzione ai problemi di Il sentiero pedonale alternativo, ora disponibile, è stato realizzato dopo due assemblee e ripetute proteste, con mesi di ritardo. E la data di consegna dei lavori fissata per il 7 giugno non è un’invenzione del Pd. era stampata sul cartello di cantiere e lo è rimasta fino a pochi giorni fa". Replicando alle accuse di strumentalizzazione lanciate dalla maggioranza con particolare riferimento a Fratelli d’Italia, Baruzzo conclude: "La giunta rivendica come un merito eccezionale quello di essersi presentata a rendere conto di questo e di altro: a noi sembra la normalità. Gli attacchi rabbiosi dei partiti di maggioranza segnalano una costante allergia ai principi elementari della democrazia e della partecipazione".

Secondo il gruppo ’ Sarzana protagonista’ "la giunta Ponzanelli più volte ha sbandierato il suo continuo contatto con le consulte di quartiere quando le stesse ci hanno più volte comunicato, al contrario, la mancanza di risposte alle loro ripetute richieste. E’ l’ora della responsabilità. La sindaca e la giunta, con i ritardi nelle risposte e la continua ricerca di colpevoli a cui addossare la responsabilità della loro incapacità ad amministrare, dimostrano di non essere in grado di gestire la situazione".