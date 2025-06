Fdi difende l’operato della giunta: "Accuse da teatrino della politica"

"Piena solidarietà a chi, ogni giorno, lavora con serietà e competenza per completare interventi fondamentali per la città. Auspichiamo che il Partito democratico, per rispetto dei cittadini, abbandoni le strumentalizzazioni e scelga finalmente la via della serietà e del confronto costruttivo, evitando di trasformare i momenti di partecipazione in teatrini politici". Parole della sezione sarzanese di Fratelli d’Italia che interviene sull’incontro svoltosi sabato scorso alla Bocciofila di via Paradiso promosso dall’amministrazione per informare consulte e cittadinanza sulle tempistiche di realizzazione del ponte di via Falcinello e delle infrastrutture nel quartiere di Bradia e sugli interventi – spostati al 2026 – su via San Francesco. "Durante l’incontro pubblico – scrive FdI – è stato illustrato lo stato di avanzamento di una serie di interventi strategici, pensati, progettati, finanziati e avviati da questa giunta per restituire dignità, sicurezza e futuro a quartieri troppo a lungo dimenticati". Per FdI il confronto svoltosi alla presenza dei tecnici "si è rivelato utile per comprendere la complessità del cantiere e le ragioni delle temporanee sospensioni e delle successive riprese dei lavori su via Falcinello" ma è stato maldestramente trasformato in un’occasione di polemica politica dal Pd. "Nascondendosi dietro questioni tecniche e dinamiche di cantiere i rappresentanti del Pd hanno tentato di addebitare presunte responsabilità che i tecnici hanno invece chiarito in modo trasparente. La realtà è che il Pd non ha mai avuto una visione per queste aree. Gli interventi oggi in corso sono il frutto di un lavoro concreto e coraggioso, che colma decenni di immobilismo e vuoto progettuale lasciati in eredità proprio da chi ora tenta di screditare".