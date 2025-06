I servizi per le famiglie: "Stimoli e nuovi spunti . E’ stato un incontro utile"

Sinergia, amicizia, e soprattutto impegno costante verso una missione comune. Nei giorni scorsi il vicesindaco di Arcola con delega alle politiche della famiglia Gianluca Tinfena ha incontrato l’amministrazione comunale di Alghero, città capofila della rete nazionale dei Comuni Amici della Famiglia. Arcola ha ricevuto nel 2023 la certificazione come primo comune ligure per le azioni virtuose sul benessere famigliare portate avanti nel tempo. Un progetto che ha visto Arcola annualmente aggiungere nuove azioni o servizi, finalizzate alla prosecuzione di questo progetto, come ad esempio nel 2024 la gratuità della mensa scolastica per il terzo figlio delle famiglie numerose arcolane, oppure nell’anno in corso aver deliberato la gratuità della Tari per il primo anno alle giovani famiglie under 40 con almeno un figlio minore a carico che risultano all’anagrafe nuove residenti nel territorio comunale. Da ricordare inoltre che proprio in occasione del prossimo consiglio comunale nella variazione di bilancio in entrata sarà inserito il finanziamento Pnrr da 600mila euro ricevuto dal Arcola per un nuovo asilo nido nella frazione del Termo.

"Ero in Sardegna con la mia famiglia per una settimana di ferie programmate e ho conosciuto da vicino la realtà di Alghero, comune all’avanguardia nelle politiche famigliari a livello nazionale. Un incontro molto prezioso per avere nuovi spunti da realizzare nella nostra realtà arcolana, ma soprattutto per creare un legame duraturo tra i due Comuni", ha spiegato Tinfena che ha incontrato il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore Maria Grazia Salaris e l’efficiente staff delle politiche famigliari composto da Filomena Cappiello e Mauro Ledda. In dono al sindaco algherese Cacciotto una ceramica con gli stemmi e i colori di Alghero e Arcola realizzata dalla ceramista arcolana Elena Chiappini.

A proposito di eventi studiati per le famiglie del territorio, non mancheranno a partire da giovedì 10 luglio andrà in scena al campo sportivo di Romito il primo appuntamento estivo della ‘Rassegna Cine-Picnic’ con la proiezione del film d’animazione per bambini ‘Encanto’. Domenica 7 settembre è in fase di organizzazione inoltre una festa con giochi e animazione nell’area lungo fiume a Romito Magra rivolta a tutte le famiglie del territorio con al certo lo spirito di comunità, la responsabilità civile, l’amicizia e la partecipazione, parole chiave della rete nazionale dei Comuni Family.

Cristina Guala