Nuova struttura dell’Asl. Curati oltre 1500 pazienti

Sono stati presentati ieri all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana i dati del primo anno di attività della struttura semplice dipartimentale di allergologia e immunologia clinica dell’Asl diretta dal professor Giuseppe Murdaca, associato di medicina interna della scuola di scienze mediche e farmaceutiche dell’univers, il reparto ha preso in carico oltre 1500 pazienti (età media 40/50 anni), di cui il 65% allergologici, il 30% con malattie autoimmuni e il 5% con immunodeficienze (primitive e secondarie). Da gennaio a maggio 2025, sono state effettuati 1675 accessi fra visite e test: 482 prime visite allergologiche, 123 seconde visite allergologiche, 165 prime visite immunologiche, 262 seconde visite immunologiche, 624 test complessivi. L’equipe è composta da un direttore, 4 dirigenti medici di I° livello a tempo indeterminato, una coordinatrice di reparto a interim e 4 infermieri. Completa lo staff una specializzanda al IV° anno della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica dell’università di Torino. Il reparto è dotato di ambulatori, day hospital ed esegue test allergologici. Sta entrando a far parte del gruppo europeo di ricerca e sperimentazione sulla Sclerodermia. Hanno partecipato alla conferenza stampa il dottor Giuseppe Murdaca, l’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò e il direttore generale dell’Asl Paolo Cavagnaro.