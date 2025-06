L’Avis celebra i 55 anni di servizio. Donare sangue significa salvare vite

Festeggia domani i suoi 55 anni l’Avis di Castelnuovo Magra. Era il 1970 quando un gruppo di cittadini castelnovesi, mossi da un forte senso di responsabilità civica, diede vita alla sezione comunale di Castelnuovo Magra dell’Avis l’associazione volontari italiani del sangue. L’atto costitutivo fu firmato nella sala di quello che era il cinema Centrale di Molicciara alla presenza dell’allora presidente provinciale Franco Natali. Un lungo percorso fatto di azioni e di persone, ben sette presidenti: Oscar Battistini, Marcello Moracchioli, Roberto Massa, Ino Marchi, Franco Russo, Alessio Barbieri, Pietro Mazzi, attuale presidente. "Ringraziamo tutti i passati presidenti, i volontari e i tanti donatori attivi – sottolinea l’associazione –. Doveroso è anche ricordare coloro i quali non sono più tra noi, per tutto l’impegno e la dedizione con cui hanno svolto il loro lavoro in tutti questi anni. Oggi, a 55 anni di distanza, l’associazione continua con entusiasmo la sua missione al servizio della comunità".

Un gruppo in crescita, lo testimoniano i numeri: oltre 200 donatori e tanti volontari che periodicamente supportano l’associazione per le attività di promozione, proselitismo e gestione amministrativa. Per festeggiare i 55 anni oganizzerà una cerimonia domani in piazza Matteotti nel centro storico di Castelnuovo Magra.

Il programma dell’evento, prevede l’inizio alle 8.30 con l’accreditamento e l’accoglienza di donatori, volontari, Avis consorelle e autorità. Alle 9.30 sfilata per le vie del centro con il corpo musicale Puccini di Vezzano, alle 10 la messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, alle 11 la premiazione dei Benemeriti di Avis sotto la torre del Castello dei Vescovi di Luni. Alle 12.30 pranzo associativo, su prenotazione, al ristorante L’antico ulivo. Sono invitate molte associazioni che hanno collaborato in questi 55 anni con l’Avis di Castelnuovo Magra, tra le quali Asd Pro Avis Castelnuovo Magra, Amici del Giacò, Amici del Bettigna, Arci centro storico, Arci Wave, Alpini, Protezione Civile e Pubblica Assistenza di Luni. Numerose anche le presenze di Avis consorelle della Provincia, dal resto della Liguria e dalla Toscana.

Anche in questa occasione l’Avis ricorda che donare il sangue è un gesto semplice ma di grande valore, aperto a tutti gli adulti tra i 18 e i 60 anni, in buona salute e con uno stile di vita sano. Per diventare donatori è sufficiente recarsi in una sede Avis o a una raccolta mobile, compilare il questionario per l’idoneità, effettuare il colloquio con il medico e le analisi preliminari. Se ritenuti idonei, si può donare fino a quattro volte l’anno per gli uomini, due volte per le donne. Per maggiori informazioni su come donare, è possibile consultare il sito aviscastelnuovomagra.it oppure contattare direttamente Avis Castelnuovo Magra su Facebook, all’indirizzo mail [email protected] oppure al numero di telefono 0187 671887. "Donare il sangue significa salvare vite – spiegano – è un gesto di solidarietà che fa bene anche a chi dona".