Il video-appello a Mattarella: "Vezzano è un borgo ridente. Le antenne lo rovineranno"

Il gruppo “No 5G a Vezzano” ha scritto una mail al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allegando un video che si conclude con la dichiarazione “Viva la Repubblica, Viva la Costituzione”. Un video in cui Cinzia Calanchi, insieme ai cittadini che fanno parte del comitato, parla dell’amore per il territorio, della sciagura dell’installazione di un’antenna della telefonia mobile che deturpa il paesaggio e della possibilità che ne siano posizionate altre otto, la maggior parte proprio nel borgo storico. Una lettera aperta, insomma, sotto forma di video.

"Ci siamo costituiti in un gruppo No 5G a Vezzano Ligure, un ridente paese, ma di ridente questo paese non ha più niente da quando c’è un piano ipotetico di nove antenne", spiega Calanchi nel video. In un passaggio ricordano anche la lettera che il sindaco Massimo Bertoni ha scritto alle massime cariche istituzionali lamentando il fatto che le amministrazioni comunali non hanno poteri per opporsi all’istallazione delle antenne. "Ci rivolgiamo a Lei – dice il gruppo al presidente – come persona che potrebbe fare qualcosa contro queste normative che sono calate dall’alto, chiediamo che i poteri vengano ridati ai Comuni. Vede, presidente, un paese con dei borghi storici come i nostri non può essere devastato dalle antenne, anche se poi le coloriamo di verde". E ancora il gruppo nella videolettera parla di preoccupazioni per la salute: "Ci sono tantissimi studi che espongono fatti concreti allucinanti. Presidente ci rivolgiamo a Lei e speriamo che possa ascoltarci e contattarci".