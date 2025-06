Donazione per sostenere lo storico asilo Spina

La Fondazione InCasa ha erogato un ulteriore contributo di 10 mila euro alla Fondazione Asilo cardinale Spina. Sorto a metà del 1800, il ‘Cardinale Spina’ ha visto crescere tra le sue mura generazioni di sarzanesi, sostenendo e affiancando migliaia di famiglie nel compito delicatissimo di educare e accompagnare i bambini alla scoperta del mondo, di se stessi e degli altri. Oggi, questo è ancora il suo compito anche se i cambiamenti sono stati nel tempo significativi. E’ cambiata la società, i costumi, le famiglie, le modalità relazionali e il compito di un’istituzione, cara ai sarzanesi, è divenuto sempre più complicato come più articolate sono divenute le problematiche dell’età evolutiva.

"Per ciò che è stato e per ciò che è l’asilo Spina – sottolineano dalla Fondazione InCasa – la volontà è essere vicini a una struttura cittadina che, come ci ha chiesto il fondatore, professor Emilio Doni, “si occupa di fornire strumenti di educazione e formazione umana e cristiana a giovani e a adulti, agendo sempre nella piena comunione con l’insegnamento e la dottrina della Chiesa cattolica”". L’asilo si occupa oggi di un’ottantina di bimbe e bimbi dai 3 ai 5 anni in tre sezioni. Ha 12 dipendenti e tra questi due insegnati madre lingua. Da otto anni viene gestito da Giuseppina Rossi, presidentessa delegata dal vescovo Ernesto Palletti, che si dedica a quasto incarico con passione.