Il Memorial Benedetti. Raccolti undicimila euro

Donazioni per undicimila euro ad associazioni del territorio grazie all’undicesima edizione del Memorial Cristiano Benedetti, l’evento voluto dalla famiglia e dagli amici e organizzata dall’associazione ’Avventura Democratica’, per ricordare il giovane scomparso a soli 38 anni il giorno del suo compleanno. La marcia non competiva e da alcuni anni inserita nel calendario del trofeo Lucchese e disputata a Chiesina Uzzanese ha fatto registrare un alto numero di partecipanti, ben seicento. Questo ha permesso, insieme alla ormai tradizionale lotteria, di poter distribuire offerte appunto per undicimila euro. Come sempre infatti il ricavato della manifestazione viene interamente devoluto in beneficenza.

In particolare i partecipanti hanno apprezzato i tre punti ristoro lungo il percorso e i ben sette riservati ai tanti amici a quattro zampe che hanno accompagnato i proprietari lungo il tragitto. Nel giro di poche ore il comitato organizzatore ha quindi predisposto il bilancio e stabilito gli enti a cui andranno le donazioni. 2.196 euro andranno alla Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese per l’acquisto di un mezzo adibito a trasporti speciali per persone svantaggiate. 1.700 euro andranno al canile Hermada di Montecatini Terme, offerta che sarebbe particolarmente paciuta a Cristiano che aveva un grande amore per questi animali. 1.500 euro all’associazione di volontariato ’Autismo in blu’ di Chiesina Uzzanese, stessa cifra al Dinamo Camp, 800 euro alla onlus Agbalt che si occupa di oncoematologia pediatrica a Pisa, ottocento euro alla onlus ’Erika Galligani’ di Chiesina Uzzanese. La stessa somma all’asilo Maria Ausiliatrice di Chiesina Uzzanese, 250 al gruppo scout di Chiesina Uzzanese, duecento euro ciascuno all’associazione carabinieri in congedo di Pescia e Collodi e alla Vab di Uzzano e trecento euro alla parrocchia di Albinatico per il rifacimento del tetto della chiesa. A questi vanno aggiunti 751 euro di materiale didattico per i pacchi premio alle scuole partecipanti. Nel bilancio troviamo anche 500 euro di generi alimentari distribuiti ai ristori, 327 euro di spese per l’organizzazione del memorial, e 237 euro di spese per per attrezzature e normative.

N. G.