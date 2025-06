Nuova sede per la società ’La Forza di Nemo’

È in arrivo una nuova casa per La Forza di Nemo e finalmente tutta per loro: l’associazione, sezione di Montecatini Terme dell’UILDM (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare) è risultata infatti vincitrice del bando del Comune per l’assegnazione di un fondo al Mercato Coperto, lo spazio tra via Garibaldi e via Mazzini in pieno centro cittadino. La nuova sede sarà dedicata alla memoria di Paolo Castiglia (nella foto), ragazzo con distrofia recentemente scomparso a soli 29 anni. Dall’associazione fanno sapere che sono in attesa di poter visionare i fondi disponibili per valutare quello che meglio si adatterà alle loro esigenze.

Ma di che cosa si occupa la Forza di Nemo? L’associazione, nata nel 2020 dalla forte volontà della presidente Fabrizia Miniati, si occupa di assistenza sociale e di supporto psicologico alle persone con distrofia muscolare e ai loro familiari, progetta interventi per l’adattamento degli spazi domestici, fornisce ausili utili a valorizzare le autonomie residue, offre servizi di trasporto e di accompagnamento per promuovere il diritto alla mobilità e all’autodeterminazione, a scuola come sul lavoro, a casa e nel tempo libero. Attualmente La Forza di Nemo organizza incontri di approfondimento su un aspetto di grande importanza, quello della disfagia affinché possa essere conosciuta, riconosciuta e gestita. Grazie alla partecipazione e all’impegno dei suoi soci si organizzano corsi di tanti interessi, ma anche eventi, distribuisce alimenti, ma soprattutto condivide e mette al servizio le proprie conoscenze per migliorare la qualità della vita di tutti.

Tommmaso Fanucci