Ecco la nuova casina dell’acqua: "È essenziale"

È tornata la ’Casina dell’acqua’ a Castiglione della Pescaia. Hanno tagliato il nastro la sindaca Elena Nappi e il presidente dell’Acquedotto del Fiora Roberto Renai. Presenti anche la consigliere comunale Isabelle Mariani e diversi bambini e curiosi, che non hanno atteso prima di usufruire della nuova installazione. I rappresentanti di Acquedotto del fiora, inoltre, hanno distribuito ai presenti delle borracce con lo stemma dell’azienda.

Nel 2024 è stata superata la soglia dei 3,2 milioni di litri d’acqua erogati dagli impianti installati da AdF, con 2,15 milioni di bottiglie di plastica da 1,5 litri risparmiate e 64 tonnellate di plastica non utilizzate. "Felicissimi di questa nuova installazione – dichiara Elena Nappi –, un momento tanto atteso perché la casina dell’acqua è un punto di riferimento da anni a Castiglione della Pescaia. Infatti, il giardino della nostra biblioteca ospita da oltre 20 anni un distributore di acqua ma da qualche mese era stato mandato in pensione perché obsoleto. Oggi finalmente possiamo ridare un servizio molto apprezzato da cittadini e turisti, arricchito da maggiore sicurezza per la qualità dell’acqua erogata, per i continui controlli effettuati grazie a sistemi informatici e per una nuova veste esteticamente molto piacevole".

È soddisfatto anche Roberto Renai. "La fiducia dei comuni soci è per noi fondamentale e ringrazio la sindaca Elena Nappi per la preziosa collaborazione", ha detto Renai.

Diego Monaci