Zona a traffico limitato. Le due nuove aree entrano in vigore oggi

MONTE ARGENTARIOVia alle nuove Ztl di Porto Santo Stefano. Entreranno in vigore oggi le due nuove zone a traffico limitato sperimentali, con l’ordinanza 170/25 della polizia municipale che ne disciplina gli accessi. Si tratta della Ztl del centro storico, che avrà in tutto 3 varchi e quella di Lividonia. Per quanto riguarda il Centro Storico il varco 1 ha l’ingresso da via del Pianetto (incrocio con via Martiri d’Ungheria), con senso unico per raggiungere via delle Vigne, piazza 4 Venti, via della Chiesa, piazza don Bastianini, via San Paolo, via Galli, via Oratorio, in uscita su via XX Settembre. Il Varco 2 ha l’ingresso da via Vivarelli, con doppio senso per raggiungere via Cavour, vicolo dell’Olivo, via Stella e via del Forte. Il Varco 3 ha l’ingresso da via del Giardino, con senso unico sino all’incrocio con via Panoramica (civico 75), per raggiungere via del Giardino, via Montesuello, via del Mandorlo, via Racchia, via del Condotto, via Scoscesa e via dell’Asilo. Hanno diritto ad accedere e sostare i veicoli dei residenti nel Comune possessori di bollino rosso/Qr-Code; i titolari di attività (un solo veicolo) presenti all’interno dell’area possessori di bollino verde e blu del centro storico; i possessori di autorimesse, posti auto e fondi di categoria catastale C all’interno dell’area, possessori di bollino verde e bollino blu.La Ztl sarà attiva tutti i giorni dell’anno dalle 18 alle 7, tranne che nei varchi 1 e 2. Sarà rilasciato agli aventi diritto un contrassegno comune per consentire l’accesso, mentre per il Corso Umberto varco 1 e varco 2 sarà rilasciato il contrassegno utile a raggiungere soltanto le vie interessate. Anche la Ztl Lividonia sarà attiva da oggi per tutto l’anno dalle 18 alle 7. L’area è raggiungibile da due diversi accessi: il primo all’incrocio con via Panoramica al civico 1 di Lividonia, con senso unico sino al piazzale di fronte al civico 41; il secondo nei pressi dell’ingresso della scuola materna, con doppio senso sino al piazzale di fronte al civico 69. Hanno diritto i possessori di bollino rosso/Qr-Code; i titolari di attività (un solo veicolo) possessori di bollino verde e bollino blu della Ztl Lividonia; i possessori di autorimesse, posti auto e fondi di categoria catastale C all’interno dell’area, possessori di bollino verde e bollino blu della Ztl Lividonia. A richiesta degli interessati sarà rilasciato il contrassegno.

Andrea Capitani