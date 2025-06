Bbc Grosseto sconfitto in casa dal Nettuno: 1-4 nella prima sfida della serie

BASEBALL

Una sconfitta davvero brutta quella del Bbc Grosseto in casa contro il Nettuno nella prima sfida della serie (1-4 il finale). Una partita dominata dai lanciatori del Nettuno, tra cui Omar Benelli, cresciuto a Grosseto che ha lanciato 6 inning lasciando una valida allo spento attacco dei maremmani. Il Nettuno passa al terzo attacco grazie a Barbona (base) e Zazza (sino profondo). La battuta in diamante di Garcia permette a Barbona di segnare il primo punto. L’unico che concede comunque Giulianelli, autore di un’altra prova maiuscola per sei inning che purtroppo non lo porta al successo per colpa dell’attacco asfittico. Dall’altra parte non è da meno Benelli che concede solo una valida. Il Nettuno, con Ciarla sulla collinetta, allunga ancora tra il settimo e l’ottavo attacco su Robles che cala vistosamente dopo due inning lanciati: Zazza e Garcia battono valido con due out e Coutinho li spinge a casa con un triplo. Lo 0-4 arriva con Annunziata (doppio) e Di Persia (singolo). Solo al nono attacco i biancorossi danno segni di risveglio: con un out il Bbc riempie le basi ma Vaglio spara altissimo sul seconda base che permette di segnare un punto. E’ però un fuoco di paglia perché Chelli viene eliminato in diamante e il Nettuno porta a casa il successo.