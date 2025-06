Rubano van di medicine: arrestati

La sinergia tra polizia di Stato e carabinieri è ormai una garanzia nella prevenzione e nella repressione dei reati in città. Una tradizione che non si è mai interrotta. L’ultimo intervento degli agenti del commissariato, come avvenuto già altre volte, anche a parti inverse, ha ricevuto un contributo importante da parte dei militari della Compagnia. Tre uomini hanno rubato un furgone carico di prodotti sanitari, anche di un certo valore. Gli uomini della polizia di Stato sono riusciti ad arrestarli dopo un inseguimento . Un ausilio decisivo è arrivato da parte dei carabinieri, che hanno aiutato i colleghi a bloccare temporaneamente i malviventi. L’episodio è stato raccontato dal questore Marco Dal Piaz nel corso del convegno tenuto ieri mattina al Grand Hotel Croce di Malta sul fenomeno delle baby gang: "La prevenzione e la repressione dei reati passa anche dall’ottima sinergia che continua ad esserci fra polizia e carabinieri", ha sottolineato Dal Piaz. Sul fatto sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte degli inquirenti, che consentiranno di fornire un quadro più dettagliato sulla vicenda.

È senza dubbio molto apprezzabile lo spirito di collaborazione tra le due forze dell’ordine che, in assenza di competizioni divisive, permette di agire in favore dei cittadini. Del reato, Montecatini, pur non avendo le dimensioni di una grande città, registra problematiche su cari livelli. Agire in totale assenza di sinergia e privi di obiettivi comuni, pensando solo alla gloria personale, contribuirebbe soltanto a non migliorare la situazione. Per questo, polizia di Stato e carabinieri continuano in piena collaborazione l’attivita’ di prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio a Montecatini.

Da. B.