Saluti speciali all’Anzilotti. In pensione il prof Di Napoli

Al termine dell’ultimo collegio dei docenti dell’Istituto agrario Anzilotti, gli insegnanti, il personale Ata e quello dell’azienda agraria hanno partecipato a una grigliata all’ombra dell’abetina dell’Oleificio. Da festeggiare, un matrimonio, un trasferimento voluto e due pensionamenti. Il prossimo 6 luglio si sposa Martina Miceli, insegnante di lettere, che nel prossimo anno scolastico si trasferirà a Firenze. Monique Cortopassi, insegnante storica del team dell’inclusione, andrà invece a vivere a Viareggio, e si sposterà in un istituto tecnico locale. Vanno in pensione Lorenzo Ferraro, storico collaboratore scolastico, e dopo quarant’anni di servizio si congeda anche Salvatore Di Napoli, insegnante di produzioni vegetali, colonna portante del Dipartimento di scienze agrarie. Un vero simbolo dell’Istituto Anzilotti.

Al professore le congratulazioni e i saluti della preside Alessia Bechelli e di tutti i colleghi, "che hanno avuto la fortuna e l’onore di lavorare con lui – afferma una nota del corpo docente –. Non si annoierà, in pensione, perché sta prendendo una seconda laurea in storia; lo aspettiamo a braccia aperte se vorrà festeggiare con noi anche quel momento. Nel frattempo ci mancheranno la sua vasta cultura, i suoi modi di fare garbati, le sue lezioni, tenute con un’autorevolezza e una competenza che i ragazzi stessi gli hanno sempre riconosciuto".