Pubblica assistenza al voto. Scelto il nuovo direttivo

Pubblica assistenza: rinnovato il consiglio di amministrazione, Paolo Maregatti confermato presidente per la sesta volta. Si sono svolte domenica scorsa le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del triennio 2025/2027: 157 soci votanti hanno espresso le preferenze per i nove membri del consiglio direttivo, scegliendo tra sedici candidati. Gli eletti, come previsto dallo statuto sociale, presteranno la propria opera a titolo gratuito, oltre che nell’assolvimento dei servizi del sodalizio, anche per la parte amministrativa e gestionale dell’associazione. Con 152 preferenze si conferma il più votato il presidente uscente, Paolo Maregatti, al sesto mandato consecutivo, seguito dal tesoriere uscente Federico Guidi con 143 preferenze, votato dai soci per il quinto mandato di fila. Quinto mandato anche per i consiglieri Alessandro Trifoni e Arnaldo Casadio che totalizzano rispettivamente 111 e 92 preferenze. Seguono Ivan Sommovigo, al secondo mandato con 115 preferenze; Pasquale D’Anna, al terzo mandato non consecutivo con 75 voti, e Alessandro Cargioli, già consigliere uscente e presente in tutti gli ultimi mandati, che totalizza 107 preferenze. Eletti per il primo mandato Silvia Battistelli e Maurizio Podestà con 96 e 102 voti.

Gli eletti si sono riuniti per il primo consiglio direttivo, con all’ordine del giorno il conferimento delle cariche sociali e gestionali: confermato il ruolo di Presidente per Paolo Maregatti, che sarà coadiuvato da Alessandro Trifoni cui spetta la vice presidenza, Silvia Battistelli nominata segretaria e Federico Guidi confermato tesoriere.

Tutti i consiglieri del nuovo direttivo avranno inoltre innumerevoli incarichi di gestione: a Paolo Maregatti, oltre la presidenza spettano le deleghe sulle risorse umane e sull’organizzazione dei servizi. Mantiene gli incarichi su comunicazione, social media e stampa il tesoriere Federico Guidi, cui spettano anche deleghe sulle attività di coordinamento con la rete associativa, sulla preventivazione e sulla sicurezza sul lavoro, la responsabilità dei servizi rimane in capo al Presidente, coadiuvato per gli automezzi e le attrezzature da Alessandro Cargioli, per le emergenze di protezione civile e gli interventi da Maurizio Podestà che assume il ruolo di caposquadra Protezione Civile. Delega su formazione e addestramento, volontari e dotazioni per Ivan Sommovigo coadiuvato da Pasquale D’Anna per quanto riguarda la sede sociale e le risorse tecnologiche, a cui spetta anche l’incarico organizzativo per le sagre e gli eventi. La delega sui progetti sociali, attività sull’inclusione e campagne di crowfounding è infine conferita ad un gruppo di lavoro individuato tra i consiglieri eletti. I soci hanno potuto votare anche per il collegio dei probiviri che vede eletti Nicola Spinosa, Alessandro Sighinolfi e Christian D’Anna. Per il collegio dei sindaci revisori, che coopereranno con il revisore dei conti, risultano eletti Alex Guidetti e Cinzia Calanchi.

C.G.