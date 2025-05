Pugni e bottigliate ai giardini, un giovane ricoverato in ospedale

Sarzana, 19 maggio 2025 – Tre giovani denunciati a piede libero e uno ancora ricercato dalle forze dell’ordine intervenute l’altra sera per mettere fine all’ennesimo episodio di violenza ai giardini di piazza Jurgens di fronte alla stazione ferroviaria di Sarzana. Quattro ventenni si sono presi a bottigliate e bastonate davanti ai passanti, terrorizzati dalla scia di sangue lasciata da uno dei contendenti rimasto ferito alla testa. Il protagonista, di origine magrebina, è stato costretto al ricovero all’ospedale San Bartolomeo. Il clamore della rissa ha fatto scattare la richiesta di aiuto lanciata dai residenti della zona, spaventati dalla sequenza di colpi e bottigliate. In un attimo sono arrivati in piazza Jurgens gli equipaggi dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana e i poliziotti del commissariato di Sarzana.

Le forze dell’ordine hanno dovuto faticare, e non poco, per dividere i contendenti che si stavano picchiando con estrema violenza e non soltanto a calci e pugni. Sono spuntate delle aste di legno e bottiglie di vetro. Probabilmente proprio un coccio di vetro ha provocato la profonda ferita alla testa a uno dei quattro giovani. Alla vista delle divise uno del gruppo è fuggito attraversando i giardini e dirigendosi probabilmente verso la zona del Vecchio Mercato riuscendo così a far perdere le proprie tracce. Le immagini delle videocamere della zona, oppure le informazioni degli altri protagonisti, però potrebbero aiutare le forze dell’ordine a dargli un volto. La tensione era già palpabile intorno alle 19 quando alcuni residenti della zona hanno sentito il gruppo litigare ad alta voce ma senza contatto fisico.

Ma poco dopo la situazione è degenerata, forse complice anche l’effetto dell’alcol, e sono partiti i primi colpi. Sono stati minuti davvero violenti prima dell’arrivo dei carabinieri e polizia che nell’azione congiunta sono riusciti a mettere fine alla rissa dividendo i litiganti. Soltanto uno è riuscito a darsi alla fuga. E’ stato necessario l’intervento della Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana per prestare soccorso all’unico del gruppo rimasto ferito. Dopo il trasferimento al pronto soccorso è stato trattenuto in osservazione ma le sue condizioni non sono ritenute gravi. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per rissa e resistenza a pubblico ufficiale.