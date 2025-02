Spezia, notte di follia in centro: ubriaca picchia un agente e sale sul cofano della Volante

La Spezia, 15 febbraio 2025 – Al rifiuto del barista di versare nuovamente da bere, considerato il tasso alcolico evidentemente già piuttosto alto, le due donne hanno reagito molto male iniziando aa insultarlo e tenere un atteggiamento minaccioso tale da costringere l’esercente a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Ma all’arrivo della volante della polizia la situazione invece che tranquillizzarsi è degenerata e il seguito è proseguito ieri mattina in Tribunale dove si è svolta la direttissima per la convalida dell’arresto di una donna componente del terzetto.

Nella serata decisamente movimentata al quartiere Umbertino infatti una ventiseienne è stata denunciata per lesioni a pubblico ufficiale oltre alla segnalazione alla Prefettura perchè trovata in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Gli agenti della Questura sono intervenuti dopo le 23 in zona Umbertino cercando di calmare la situazione iniziata all’interno di un bar dove i tre avrebbero voluto continuare a bere ma proseguita anche all’esterno tra i passanti.

Ma mentre l’uomo facente parte della compagnia ha sempre tenuto un comportamento tranquillo declinando le proprie generalità all’arrivo degli agenti ben differente è stato l’atteggiamento delle due donne che hanno opposto resistenza colpendo un operatore e addirittura salendo sul cofano dell’auto di servizio.

Entrambe, non senza difficoltà per gli operatori, sono poi state accompagnate in Questura per ulteriori accertamenti. Inoltre dalla perquisizione sono spuntati poco più di due grammi di hashish e tre frammenti di droga sintetica risultata essere ecstasy.

Una delle due protagoniste dell’accesa serata è stata arrestata per lesione a pubblico ufficiale. L’agente colpito infatti è poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso cittadino e la prognosi è stata di alcuni giorni di referto.

Ieri mattina in Tribunale a Spezia il giudice Selene Ruberto, pubblico ministero Giacomo Gustavino e pm onorario Antonio Scarano, ha convalidato l’ arresto di una delle due donne operato dagli agenti di polizia e disposto anche l’ obbliga di firma all’autorità giudiziaria. Il suo avvocato difensore Alessandro Silvestri del foro di Spezia ha richiesto i termini per la difesa e l’udienza è stata così rinviata alla fine di marzo.

Massimo Merluzzi