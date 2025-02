In monopattino ubriaco. Denunciato dai vigili

In monopattino ubriaco. Un cinquantenne spezzino è stato fermato dagli agenti della polizia municipale e denunciato. Rischia la condanna fino a due anni di arresto. Nel corso del controllo effettuato in via XX Settembre e in viale Italia sono stati controllati 70 automobilisti e contestate 4 violazioni per guida in stato di ebbrezza. Due conducenti sono risultati positivi al test con etilometro e multati con una sanzione di 543 euro, oltre alla decurtazione di 10 punti la sospensione della patente da tre a sei mesi. Un altro conducente aveva un tasso di alcolemia superiore al doppio del limite consentito e per questo è stata avviata una denuncia penale all’autorità giudiziaria. Rischia una condanna da sei mesi a un anno di carcere, oltre alla sospensione della patente per un anno e alla decurtazione di 10 punti dalla patente.