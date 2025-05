Viaggio nella magia del Vietnam. Le immagini di Maria Pia Pozzi

Si chiama ’Compagni di viaggio’ la mostra degli scatti di Maria Pia Pozzi (nella foto), che racconta il viaggio in Vietnam con le sue fotografie. Appuntamento stasera alle 21 nella sede dell’associazione Obiettivo Spezia in largo Vivaldi a Fossitermi. La serata sarà dedicata alla condivisione di esperienze uniche, filtrate attraverso la sensibilità dei soci del gruppo, nello spirito di questa associazione attiva dal 2011 che promuove la cultura fotografica nel territorio. Il paese asiatico raccontato dalla "socia storica e viaggiatrice instancabile" diventa un percorso narrativo che pulsa del desiderio di esplorare il mondo, vicino o lontano che sia, mettendo passione dietro ogni scatto. "Non una promozione turistica – sottolineano dall’associazione, tramite il presidente Roberto Celi - ma un modo autentico di vedere e raccontare con le immagini". Dai mercati galleggianti del Mekong alle antiche pagode, dai sorrisi dei bambini ai volti segnati dall’esperienza. "Non sarà una semplice proiezione – anticipa Pozzi – ma un’occasione per condividere un’esperienza che mi ha toccato profondamente". Pozzi si è messa in viaggio, con un gruppo, a novembre 2024. " Ho trovato gente molto semplice e calorosa, sempre pronta al sorriso". L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Chiara Tenca