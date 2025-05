Insieme alla scoperta del podere Case Lovara

Appuntamento al podere Case Lovara, domenica prossima, nell’ambito del ciclo di eventi primaverili del Gruppo Fai Giovani della Spezia. La giornata “Là dove la natura vive: esplorazioni e biodiversità al Podere Fai di Case Lovara” si inserisce nel calendario nazionale “Fai per la Biodiversità”, una serie di eventi promossi dal Fondo per l’ambiente italiano ets per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, attraverso esperienze dirette nella natura.

Protagonista sarà il Podere Case Lovara, bene Fai recentemente riaperto al pubblico dopo un importante intervento di restauro e rigenerazione ambientale, nel cuore del parco nazionale delle Cinque Terre e dell’area marina protetta di Punta Mesco. Ritrovo alle 9.45, circa 300 metri dopo l’hotel La Giada del Mesco (in via Mesco 16 a Levanto). Da lì, partenza a piedi alle 10 per una camminata panoramica di circa 50 minuti fino a Podere Lovara, dove si svolgerà una visita guidata a cura del property manager Roberto Moretti, per scoprire i progetti di agricoltura sostenibile, la biodiversità locale e le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche dell’area.

Dopo il pranzo al sacco, sarà possibile proseguire l’escursione fino all’eremo di Sant’Antonio di Punta Mesco, con rientro previsto verso le 17.30 o, in alternativa, si potrà scendere verso Monterosso e rientrare in treno. Obbligatori: pranzo al sacco, scarpe da trekking, abbigliamento comodo e sportivo e abbondante scorta d’acqua, poiché lungo il sentiero e al podere non sono presenti punti di rifornimento. Contributo libero a partire da 10 euro. Prenotazione obbligatoria a [email protected].