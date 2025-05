Educazione alimentare. Cibo sano e sostenibile fin dai banchi di scuola

Promuovere una cultura dell’alimentazione sana, consapevole e sostenibile fin dai banchi di scuola: è questo l’obiettivo del nuovo progetto di educazione alimentare promosso da Cirfood in collaborazione con l’assessorato all’istruzione del Comune di Lerici guidato da Laura Toracca. L’iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole che fruiscono del servizio mensa gestito da Cirfood, prevede di "stimolare una serie di riflessioni sull’alimentazione, sulla nutrizione e sulla sostenibilità ambientale".

Il progetto, sviluppato mensilmente lungo l’intero anno scolastico – spiega una nota del Comune – ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie in un percorso educativo completo, attenendosi alle linee guida del Ministero della Salute, puntando "ad aumentare la consapevolezza dell’atto alimentare, del gusto e dei sapori dei cibi, a costruire conoscenza nel campo degli alimenti più consumati nonché quelli tipici locali ed infine a sviluppare il concetto che i piatti possono rappresentare un valido spunto per promuovere attività didattiche tese alla conoscenza di culture diverse e che trovano collegamenti con altre discipline".

L’assessore Toracca ha sottolineato la volotà di "accompagnare i più giovani in un percorso di consapevolezza che li aiuti a comprendere soprattutto l’importanza di un’alimentazione equilibrata e sana per la loro crescita e salute futura, che sia rispettosa dell’ambiente e aperta alla scoperta di sapori delle diverse culturalità". Il progetto stimola all’approfondimento in classe sul valore nutrizionale degli alimenti, la lettura delle etichette, il ciclo del cibo “dalla terra alla tavola”, il contrasto allo spreco alimentare e la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali. "Anche attività come l’orto didattico che stiamo portando avanti con i nostri studenti fa parte di questa catena alimentare e culturale". conclude Toracca. Il progetto comprende anche il servizio di sportello con la dietista esperta di Cirfood (Elisa Raffaelli) a disposizione mensilmente.