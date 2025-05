Meno tasse sulle ostriche: "Abbassiamo l’Iva al 10%. È un settore da sostenere"

"Diminuiamo l’Iva sulle ostriche per aumentare la concorrenzialità del settore. I lavoratori dell’ostricoltura rappresentano un’eccellenza dell’agroalimentare italiano e meritano di poter competere sul mercato con strumenti adeguati". Una buona notizia per il settore ostricoltura è arrivata ieri dal sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, a margine della sua partecipazione all’Italian Oyster Fest (Organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua azienda speciale), che ha vissuto ieri un’altra giornata di incontri e dibattiti, che proseguiranno oggi dalle 11 in Passeggiata Morin. "Aldilà delle polemiche strumentali di alcuni che parlano, nella migliore delle ipotesi senza cognizione di causa, di misure ’a favore dei ricchi’ – ha proseguito La Pietra – con questo intervento annunciato dal ministro Lollobrigida, sosteniamo i nostri lavoratori e le imprese a produrre meglio e a commercializzare ancora di più queste eccellenze. Il provvedimento è già scritto e sarà discusso in Parlamento in tempi rapidi, con una proposta di aliquota al 10% e l’auspicio che possa essere condiviso da tutte le forze politiche. Il tutto avendo ben presente che in questo modo stiamo dando gli strumenti al settore per concorrere con l’offerta estera, alla quale l’ostricoltura italiana non è inferiore in termini di qualità. I tempi? L’obiettivo è di arrivarci entro l’anno". Annuncio accolto con grande soddisfazione da Camera di Commercio Riviere di Liguria, associazioni di categoria del settore e produttori.

"La riduzione dell’Iva – sintetizza a nome di tutte le realtà interessate il presidente dell’ente camerale Riviere di Liguria, Enrico Lupi – garantisce nuovo slancio all’ostricoltura che, ormai da anni, ha dimostrato tutte le sue potenzialità. L’Italia è il secondo paese consumatore di ostriche in Europa: questo provvedimento può quindi aiutare in concreto la produzione italiana a crescere e a fare in modo che la richiesta di ostriche venga soddisfatta da produttori italiani. Con convinzione – aggiunge – sottoscriviamo l’emendamento annunciato dal sottosegretario La Pietra che va a sostenere un settore economico strategico sia a livello nazionale che a livello territoriale: proprio a Spezia, dove con questa iniziativa valorizziamo il pregiato mollusco con l’Italian Oyster Fest, abbiamo allevamenti di altissimo livello qualitativo grazie a condizioni ambientali perfette. Grazie a questo provvedimento la direzione intrapresa è quella giusta". Oyster Festival vivrà oggi la sua giornata conclusiva dalle 11. Gran finale alle 19 alla Oyster Arena con lo show cooking “Tagliolino Golfo dei Poeti con ostriche al profumo di maggiorana’ a cura di alunni e docenti dell’istituto Alberghiero Casini.

Claudio Masseglia