Rissa tra bande in via Pietro Gori. Nelle immagini la pista da seguire

Telecamere e video sono finite al setaccio delle forze dell’ordine per identificare i due gruppi di giovani che l’altra sera si sono affrontati a schiaffi e pugni in via Pietro Gori a Sarzana. Una notte di violenza che, purtroppo, va a allungare il preoccupante elenco. Le forze dell’ordine hanno preso in visione le immagini delle telecamere installate dall’amministrazione comunale e anche quelle delle attività commerciali lungo la via e piazza Garibaldi per individuare il gruppo composto almeno da una decina di persone. Tutti molto giovani e tra questi anche una ragazza. Lo scontro si è verificato di fronte a un negozio di somministrazione di bevande e ha visto coinvolti due gruppetti che dopo le grida sono passati alle vie di fatto e se le sono date coinvolgendo un po’ tutti prima di allontanarsi correndo verso piazza San Giorgio. Per fortuna non si sono registrati feriti gravi a differenza di altre risse avvenute in passato. Ultima delle quali alla fine dell’estate scorsa per la quale sono stati disposti 6 Daspo nei confronti dei partecipanti tutti arrestati dai carabinieri di Sarzana. Una zona a ridosso del centro che però sembra essersi trasformata in un’area particolarmente calda tanto che i residenti hanno chiesto a più riprese interventi mirati e maggior presenza di controlli. Le forze dell’ordine stanno controllando le immagini e non è escluso che nelle prossime ore possano essere identificati i protagonisti, per altro tutti a volto scoperto come confermato da alcuni passanti che da piazza San Giorgio hanno visto la rissa.

m.m.