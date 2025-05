"Via Vincinella è ko. Subito la riasfaltatura"

Riflettori nuovamente puntati sulla situazione di via Vincinella a Santo Stefano Magra. "Le condizioni del fondo stradale sono inaccettabili, l’amministrazione comunale deve intervenire subito", scrivono le segreterie territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. La richiesta non è nuova ed è chiara: il Comune viene sollecitato a finanziare e ad affidare un intervento urgente per il ripristino dell’asfalto lungo la via Vincinella, unico tratto di accesso a disposizione che viene utilizzato quotidianamente dai lavoratori e dalle lavoratrici dell’autogrill Magra Est per raggiungere il proprio posto di lavoro.

"La strada, da tempo in condizioni critiche, è oggi ancora più gravemente dissestata – spiegano i sindacati –. La situazione ha già provocato danni alle auto dei dipendenti e rappresenta un serio rischio per l’incolumità di chi vi transita". I sindacati, attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, avevano già formalmente segnalato la questione al Comune ma, sottolineano, "senza ricevere ad oggi alcuna risposta".

Non si tratta solo di un problema di manutenzione: "E’ in gioco il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a recarsi in sicurezza sul proprio luogo di lavoro, un principio fondamentale sancito dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla sicurezza – evidenziano i sindacati –. Chiediamo con urgenza un intervento di messa in sicurezza e rifacimento del tratto stradale, prima che si verifichino incidenti più gravi e irreversibili".