Montemarcello si mobilita contro le antenne: “Preoccupati per la salute”

Ameglia (La Spezia), 21 maggio 2025 – Montemarcello si mobilita contro le antenne. Si muove con determinazione il gruppo di cittadini preoccupati primariamente per la salute, per l’ambiente e per la trasformazione che le antenne possono apportare ad un luogo che vanta un panorama bellissimo, non a caso è uno dei borghi più belli d’Italia. “C’è un piano antenne – hanno spiegato alcuni referenti del gruppo – lo abbiamo scoperto tramite un articolo di giornale. Dovrebbero essere tre: a Montemarcello, Ameglia, e ancora non abbiamo la conferma della terza a Bocca di Magra”.

Per quanto riguarda Montemarcello il luogo prescelto è un terreno del comune, all’ingresso del paese, proprio accanto al cartello “Uno dei borghi più belli d’Italia”. Al momento i referenti del gruppo, come spiega Paola Biato, hanno già avuto due incontri con il sindaco e i tecnici e c’è la raccolta delle firme inviata al presidente del Parco regionale e una al Comune. Sabato alle 18 in piazza 13 Dicembre, si terrà un incontro pubblico dal titolo “5G: essere informati”, promosso dal gruppo di cittadini a seguito delle riflessioni sulla possibile installazione di un’antenna 5G nella zona. L’evento ha finalità divulgative e mira a fornire alla popolazione informazioni chiare e accessibili sugli effetti del 5G, con particolare attenzione alla salute e alla qualità della vita. Interverranno Alice Crova, oncologa e agopuntrice, con un intervento sugli effetti del 5G sulla salute, i rappresentanti del gruppo di Vezzano Ligure, che da tempo si stanno muovendo contro le istallazioni 5g, da quando in un terreno privato alcuni cittadini si accorsero di un cantiere di Iliad di cui non erano stati informati. E in quella sede presenteranno il loro progetto “Comunicare con lentezza”. Tra gli ospiti Valentino Comandini, che porterà la sua testimonianza diretta come persona elettrosensibile. In caso di maltempo, l’incontro si terrà alle ex scuole di Montemarcello.