Poste Italiane si scusa: "Criticità superate"

L’azienda Poste Italiane si scusa con gli utenti per i disservizi ma assicura che le giacenze arretrate sono state smaltite. Il riferimento è all’articolo “Il postino bussa spesso… in ritardo. Disguidi a raffica, parte la denuncia”, pubblicato venerdì e relativo alla protesta degli abitanti di Ameglia, interessati dal problema in varie zone, perlopiù nell’area di Fiumaretta. I cittadini hanno segnalato ritardi nella consegna della corrispondenza, con bollette scadute da settimane, la chiamata per la mammografia arrivata il giorno dell’appuntamento a orario superato, la comunicazione del pensionamento del medico datata il 16 aprile giunta un mese dopo e così via. "Poste Italiane informa che, nelle ultime due settimane, si è verificato un rallentamento nelle attività di consegna dovuto ad alcuni imprevisti organizzativi gravati dalla complessità del recapito in ambito rurale, caratterizzato da un’elevata dispersione abitativa e dall’assenza dei requisiti previsti per assicurare una buona qualità del servizio (ad esempio. nominativi sulle cassette della posta) – scrive l’ufficio stampa dell’azienda –. Poste Italiane si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi arrecati e informa che la situazione è stata prontamente affrontata con il potenziamento del personale operativo sul territorio. Tutta la corrispondenza è stata regolarmente consegnata e, alla data odierna, non risultano giacenze presso il centro di distribuzione competente".