"Edifici fatiscenti e impianti ko. I campisanti lasciati nel degrado"

A un mese dall’appello della minoranza consigliare rappresentata dai gruppi di RicominciAmo Castelnuovo e Castelnuovo civica che segnalavano "la situazione degradata dei cimiteri comunali, caratterizzati da erba alta tra le tombe, edifici fatiscenti e impianti non funzionanti" le cose non sarebbero affatto migliorate. Nonostante le rassicurazioni della sindaca Cecchinelli – spiega Gherardo Ambrosini (Castelnuovo civica) lo scorso venerdì, a conferma della situazione da noi denunciata, durante un funerale, il carro funebre non è riuscito ad entrare perché il cancello di accesso, che peraltro risulta sostituito da poco, si è bloccato. Gli operatori delle pompe funebri hanno dovuto trasportare il feretro su un carrellino, fino al loculo".

Inutile sottolineare il disagio per gli addetti e la rabbia degli accompagnatori del defunto per il disservizio. E i consiglieri dei gruppi di opposizione Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli (Castelnuovo civica) e Marzio Favini e Manuele Micocci (RicominciAmo Castelnuovo), riferendosi all’episodio sopracitato, concludono:" Questa è l’ennesima conferma che il primo cittadino racconta la favola di un Comune dove va tutto bene, ma nasconde una realtà fatta di servizi comunali non funzionanti, di cimiteri abbandonati, strade colabrodo e premi per la plastica scaricata nelle tante discariche sul territorio. Castelnuovo Magra, una volta esempio di buon governo, oggi subisce amministratori comunali inadeguati che peggiorano i problemi, invece di risolverli".

E.S