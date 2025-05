Spiagge libere blindate per consentire gli interventi di pulizia

A partire da ieri e fino al termine dei lavori di raccolta del materiale spiaggiato, prelievo per carico e trasporto a smaltimento e operazioni di cicalatura meccanica, le spiagge libere del Comune di Sarzana saranno interdette al pubblico. Questo quanto sancito dall’ordinanza sottoscritta lo scorso venerdì dal dirigente Giovanni Mugnai che di fatto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 19 e il venerdì dalle 8 alle 12, nel tratto di litorale che va dalla concessione del bagno Sport e Natura sino al bagno Ambra, vieta "l’esercizio di qualsiasi attività o condotta che comporti la fruizione dell’arenile per l’intero tratto interessato che possa arrecare intralcio allo svolgimento in sicurezza dei lavori di pulizia e raccolta di materiale spiaggiato effettuati da parte dell’impresa appaltatrice affidataria del servizio". Esclusi dal provvedimento i titolari ed operatori degli stabilimenti balneari che possono procedere con i lavori per le installazioni ed allestimenti necessari per l’apertura degli stessi oltre che dei piccoli chioschi, assicurando le norme di sicurezza in materia di lavoro e coordinando le attività proprie con quelle inerenti la pulizia delle spiagge libere ed il transito sulla propria per il raggiungimento delle stesse. L’ordinanza di interdizione delle spiagge libere non sarà in vigore il sabato, la domenica e i festivi.