Novità sulla litoranea. Stop ai mezzi pesanti nella stagione turistica

Sarzana (La Spezia), 20 maggio 2025 – Divieto, per i mezzi pesanti, di transitare sul viale litoraneo sino al prossimo 31 ottobre. Questa la decisione della giunta Ponzanelli che, su proposta dell’assessore alla sicurezza e alla viabilità Stefano Torri, ha approvato la delibera volta a ridurre le criticità legate al traffico veicolare, specialmente nelle aree a maggiore afflusso turistico e balneare.

“Considerato che il periodo estivo registra un significativo incremento di bagnanti e frequentatori lungo il litorale, con conseguente intensificazione dei flussi pedonali e veicolari – si legge nella delibera approvata lo scorso 18 aprile e sottoscritta dal segretario generale Fulvio Andrea Pastorino – e preso atto che la presenza di autocarri, autotreni e autoarticolati con massa superiore a 7,5 tonnellate sul viale litoraneo, arteria costiera di scorrimento veloce, può compromettere la sicurezza dei pedoni e aumentare il rischio di incidenti e deteriorare la qualità dell’ambiente urbano e paesaggistico è stata stabilita, a titolo sperimentale l’interdizione alla circolazione di mezzi pesanti”.

Come noto, la via Litoranea – su cui vige il divieto di sosta e fermata su ambo le banchine della carreggiata proprio per la sua pericolosità, e sulla cui area oggi insiste il cantiere del Pinqua– è di competenza di Anas. Per questo motivo il comandante della polizia locale Ilaria Benassi, ha già provveduto a richiedere il formale nulla osta tecnico-amministrativo alla proprietà, atto necessario da acquisire prima di emanare qualsiasi provvedimento di interdizione o limitazione della circolazione. Non appena il documento verrà acquisito dall’ente l’ordinanza di divieto di circolazione della litoranea a mezzi pesanti non autorizzati verrà perfezionata. “Chiaramente – sottolinea l’assessore Stefano Torri da noi contattato – verrà consentito il transito ai mezzi di soccorso e emergenza, ai mezzi pubblici come gli autobus a quelli necessari per l’espletamento dei lavori nell’ambito del Pinqua. Tutti gli altri mezzi che superano le 7,5 tonnellate dovranno invece utilizzare una viabilità alternativa”.

Non appena verrà acquisito il nulla osta da Anas il Comune di adopererà per installare la segnaletica verticale ai punti di accesso al viale litoraneo che comunichi il divieto di transito nel periodo indicato, per cui verrà prevista anche una fase di monitoraggio del provvedimento al fine di valutare l’efficacia dell’interdizione e proporre eventuali modifiche o estensioni al perimetro temporale o geografico.

Elena Sacchelli