27 ago 2025
SARA MINCIARONI
Camminata di 13 km lungo le sponde del Trasimeno

Domenica seconda edizione promossa dal Gruppo Filippide

CASTIGLIONE DEL LAGO - Una camminata di 13 km lungo le sponde del Trasimeno per continuare a tenere alta l'attenzione sulle problematiche che interessano il lago. Domenica 31 agosto è in programma la seconda edizione della passeggiata, organizzata dal Gruppo Camminatori Filippide di Castiglione del Lago, lungo il tratto di spiaggia che va dal Lido Arezzo alla Badiaccia. Un percorso che mostra chiaramente sia la drammaticità della situazione attuale, sia il valore dell'acqua come risorsa preziosa. L'iniziativa, aperta a tutti, prevede il ritrovo alle ore 7.45 e la partenza alle 8.15 in direzione del camping Badiaccia. Il percorso non presenta particolari difficoltà, ma chi volesse evitare il guado del torrente Paganico può unirsi al gruppo superata la foce. Con l'occasione l'associazione ricorda il programma delle camminate in programma nel mese di settembre: il 14 la Camminata del Perugino km 13/19/25/40 (Città della Pieve/Paciano/Panicale/Mongiovino/Fontignano; il 21 il Giro del Lago di Chiusi km 16; il 27 Paciano/Panicale/Paciano km 12 nell'ambito del festival dei cammini; il 28 a Villastrada con una 12 chilometri; il 4 ottobre in marcia a Roma con la Camminata di 17 km sull'Appia Antica.

