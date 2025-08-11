Il Ponte oltre la politica

Il Ponte oltre la politica
L'Umbria nella morsa del caldo africano: anche Perugia tra le città col bollino rosso
11 ago 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
  4. L’Umbria nella morsa del caldo africano: anche Perugia tra le città col bollino rosso

L’Umbria nella morsa del caldo africano: anche Perugia tra le città col bollino rosso

Il Comune: "Sono previste temperature massime percepite di 37 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio"

Perugia, 11 agosto 2025 - Temperature africane per la seconda fase dell'estate. Dopo il clima rovente di fine giugno e inizio luglio, il termometro torna ad impennarsi. Domani sono 11 le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia: e c'è anche Perugia insieme a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma e Torino.

È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Dopodomani il livello massimo di allerta si estende anche a Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo. Il bollino rosso, spiega il ministero, "indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". 

Intanto il Comune di Perugia, a seguito delle temperature massime percepite di 37 gradi, ha diramato un bollettini informativo dove invita la popolazione ad adottare una serie di misure, tra cui bere molta acqua, per evitare rischi da insolazioni e disidratazione. 

