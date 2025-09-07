Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Umbria
Calcio La Pontevecchio spegne 80 candeline. Grande festa al Comunale degli Ornari
7 set 2025
NICOLA AGOSTINI
Cronaca
Ottanta anni e non sentirli. La Pontevecchio si è ritrovata al Comunale degli Ornari per celebrare un compleanno speciale. Un compleanno che vuol dire sport a 360 gradi con un fiore all’occhiello rappresentato dal calcio. Da quella Pontevecchio che ha lanciato allenatori come Serse Cosmi e giocatori del calibro di Diego Falcinelli e Riccardo Zampagna. Quella Pontevecchio che resta l’unica società in attività ad aver vinto un triplete nella storia del calcio umbro, inteso come Eccellenza, Coppa regionale e Coppa nazionale nel 2007.

Ecco così che le vecchie glorie hanno aperto il pomeriggio di festa a Ponte San Giovanni, ritrovandosi in una partita dai ritmi bassi, complice anche il gran caldo, ma di grande qualità. A bordocampo, emozionato sulla sua carrozzina, il presidente onorario Mariano Fondacci, un bel pezzo di storia del club, che ha salutato il pubblico strappando più di un sorriso: "Io mi emoziono ogni volta che torno in questo impianto. E mi emoziono anche a casa quando rivedo foto o articoli di giornale di quella squadra, guidata da Serse, che arrivò dalla Prima categoria fin quasi alla serie C".

"Io invece – ha sottolineato Cosmi – non posso che ringraziare Mariano e più in generale la Pontevecchio perché è una parte della mia vita. Papà è stato uno dei fondatori, io qui ho fatto anche la mascotte. Tutto tranne che il custode". "Io anche quello – ha puntualizzato il presidente Fondacci – e, per tagliare una pianta qui al campo, mi sono rotto il femore". Con il sorriso l’ha chiusa anche Nicola Albisi, il più giovane presidente del panorama umbro con i suoi 37 anni: "Allora posso stare tranquillo perché io posso fare tante altre cose, ma le piante non so proprio tagliarle…".

Nicola Agostini

