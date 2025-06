La finale del torneo giovanile finisce in rissa. Botte tra dirigenti, in due in ospedale

Firenze, 20 giugno 2025 – E’ successo tutto nei minuti finali, e a menare le mani sono stati gli adulti. E’ l’epilogo di Pontassieve-Perignano, finalissima della Coppa Toscana Under 17 andata in scena ieri sera allo stadio Bozzi di Firenze e sospesa dall’arbitro nei minuti finali a causa delle intemperanze dentro e fuori dal campo.

E’ accaduto tutto quando mancavano pochi minuti alla fine, con il Perignano in vantaggio 3-1. Poco prima, il portiere dei pisani aveva neutralizzato due calci di rigore in rapida successione. Il diverbio è nato in campo tra i giocatori, ma è degenerato solo quando sono entrati in campo gli adulti, cioè i dirigenti. Due di loro, uno del Perignano e l’altro del Pontassieve, hanno inizialmente cercato di placare gli animi tra i ragazzi, ma hanno finito per litigare tra loro.

Sono volati pugni e ad avere la peggio è stato proprio il dirigente fiorentino, 55 anni, portato a Ponte a Niccheri in codice giallo. Ma ad andarci di mezzo è stato anche un altro dirigente, stavolta dell’Antella 99, squadra che avrebbe dovuto giocare la partita successiva. Anche lui, entrato probabilmente in campo per sedare gli animi, è stato colpito ed è finito in ospedale, sempre in codice giallo. Sul posto, oltre all’ambulanza, è intervenuta anche la polizia.