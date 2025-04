Assisi, il piano anti-caos. Chiusi gli accessi alla Ztl. Via alle navette gratuite

Primi provvedimenti che modificano e limitano la viabilità nel centro storico di Assisi, nei giorni festivi e prefestivi da ieri al 30 maggio: la volontà è quella di gestire al meglio il grande afflusso di visitatori e turisti previsto, garantire sicurezza e ordine pubblico ed evitare disagi alla circolazione. E ulteriori saranno messi, nero su bianco a breve, per il periodo che va dal 24 al 28 aprile, per i previsti flussi turistici particolarmente rilevanti, collegati al Giubileo e alla canonizzazione del beato Carlo Acutis.

Scendendo nello specifico, nei festivi e prefestivi da ieri al 30 maggio la circolazione e la sosta all’interno della zona a traffico limitato (ZTL) saranno vietate per tutti i veicoli dalle ore 10 alle ore 20, eccezion fatta per i titolari di autorizzazione, veicoli diretti in farmacia, mezzi del trasporto pubblico e di servizi d’interesse comune, persone con disabilità, turisti con prenotazione alberghiera diretti a strutture ricettive del centro storico e altre categorie particolari disciplinate nella stessa. In Piazza del Comune, nei giorni festivi la circolazione sarà interdetta per tutti i veicoli, dalle ore 10 alle 23 (eccetto mezzi di soccorso, forze dell’ordine, servizio pubblico di trasporto) ed è in vigore il divieto di sosta h24. Nei giorni prefestivi, tali divieti saranno in vigore dalle 12.30 alle 23. È previsto il senso unico ascendente per tutti i veicoli, direzione da via Portica verso via San Gabriele dell’Addolorata.

Divieto di circolazione e sosta anche in Corso Mazzini, nei festivi dalle ore 10 alle 23 e nei prefestivi dalle ore 12.30 alle 23, per tutti i veicoli eccetto residenti nello stesso Corso Mazzini e via San Gabriele dell’Addolorata, piazza Chiesa Nuova, piazza del Comune, via San Rufino, vicolo della Fortezza, turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi e titolari di particolari autorizzazioni. Anche a Santa Maria degli Angeli, sempre dal 18 aprile al 30 maggio, il transito sarà vietato in alcune fasce orarie nell’area in prossimità della Basilica. il Comune di Assisi ha anche previsto aree straordinarie di sosta a Santa Maria degli Angeli in prossimità del teatro Lyrick, con servizio navetta gratuito verso il centro storico per agevolare l’accesso di cittadini e visitatori al cuore della città, evitando disagi alla circolazione. Sarà possibile parcheggiare qui l’autovettura al costo giornaliero di 15 euro e raggiungere il centro con l’apposita navetta. Il servizio è previsto nei seguenti giorni: 19, 20 e 21 aprile; 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 aprile; 1, 2, 3, 4 e 31 maggio; 1 e 2 giugno. Si tratta di un servizio dedicato, in particolare, a quanti visitano la città per una sola giornata. Le aree straordinarie di sosta saranno attive solo in caso di esaurimento dei posti disponibili nei parcheggi considerati ordinari, in prossimità del centro storico.