San Giustino conferma Jacopo Biffi: "Sarà un’altra bella stagione"

SAN GIUSTINO – L’inizio del mese di luglio porta un’altra notizia di mercato di quelle che ormai erano conosciute ai frequentatori dell’ambiente delle schiacciate, e in particolare alla Altotevere San Giustino che dovrà disputare ancora, per il quarto anno consecutivo, il campionato di serie A3 maschile. Tra i dirigenti del club biancoazzurro c’è soddisfazione per essere riusciti a confermare in cabina di regia il valido palleggiatore Jacopo Biffi per lui sarà il terzo anno con gli umbri, e dichiara felice: "Quando porti avanti un programma per tre anni vuol dire che c’è una società, che c’è un progetto e che tu hai lavorato bene. Cosa posso aggiungere di altro, se non rinnovare la mia piena soddisfazione. Ci sarà un blocco consolidato e qualche attaccante nuovo da conoscere, questo fa parte del percorso di preparazione, abbiamo a disposizione sette-otto settimane per arrivate rodati al campionato e per trovarci in sintonia, non dimenticando che assieme a Compagnoni ho già giocato a Brugherio. Dico soprattutto che i presupposti per un’altra bella annata ci sono tutti, anche se poi a decidere sarà il campo". Alberto Aglietti