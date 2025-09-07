Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Umbria
Ancora alta tensione nel carcere di Sabbione
7 set 2025
FRANCESCA MENCACCI
Cronaca
Nuova tensione nel carcere di Terni. Venerdì un episodio di protesta dei detenuti del reparto media sicurezza ha scatenato il caos, costringendo il personale della polizia penitenziaria a rimanere in servizio ben oltre l’orario del proprio turno. A darne notizia è il segretario regionale del sindacato Osapp, Roberto Esposito. "La situazione – commenta Esposito – sta diventando insostenibile, con i detenuti che sembrano organizzare con sempre maggiore audacia manifestazioni di protesta, utilizzando diverse “alchimie” per tenere sotto pressione la polizia penitenziaria. Il personale, di fronte a queste continue rivolte, si trova in una situazione di estrema difficoltà. Manca una chiara direzione, mancano protocolli definiti per affrontare le emergenze".

"L’ordine – continua il segretario regionale dell’Osapp – viene mantenuto solo grazie alla grande coesione e al coraggio della “prima linea”, quegli agenti che agiscono d’istinto, senza avere a disposizione procedure certe. Sono loro, con la loro compattezza e il loro senso del dovere, a riuscire a placare le proteste e a riportare la calma, evitando che la situazione degeneri".

"Il ripetersi di questi episodi – conclude Esposito – ci porta a sollevare importanti interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno degli istituti di pena e sulla necessità di fornire al personale gli strumenti e le direttive adeguate per fronteggiare le emergenze. La tensione resta alta e la preoccupazione cresce tra gli stessi agenti, sempre più stremati da turni massacranti e da un ambiente di lavoro sempre più rischioso".

