"Amministrazione lontana dai bisogni dei cittadini"

BASTIA UMBRA - "Il consiglio comunale ha ancora una volta dimostrato la propria distanza dai cittadini, respingendo mozioni semplici, concrete e urgenti riguardanti sicurezza, qualità della vita e manutenzione urbana". È quanto lamentano i gruppi consiliari di opposizione che evidenziano come sia stata bocciata la richiesta di interventi urgenti in Via della Piscina Eden Rock (strada percorsa quotidianamente da centinaia di persone, dirette verso l’area commerciale o il distretto sanitario, dove la messa in sicurezza è necessaria) e quella per attrezzare i giardini “Giannino Ricci“; di via Todi nel quartiere di Borgo I Maggio con giochi e arredi. "L’amministrazione, guarda caso, ha deciso di incontrare nella sede comunale alcuni residenti dopo la presentazione della mozione presentata dai consiglieri di Civica per Bastia – evidenziano ancora i rappresentanti della minoranza Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Stefano Santoni, Francesca Sforna e Moreno Ricci –. Lo stesso copione si è ripetuto per la mozione sugli interventi idraulici in Via Bastiola 35: nonostante anni di segnalazioni documentate e sopralluoghi comunali, solo pochi giorni fa è stata installata una griglia di deflusso, a dimostrazione di un intervento arrivato in ritardo e, anche in questo caso, successivo alla presentazione della mozione". Episodi che, a detta dell’opposizione, evidenziano un’amministrazione più attenta all’apparenza che ai bisogni reali dei cittadini.