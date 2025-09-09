Altro strappo a sinistra

FOLIGNO Sulle ceneri del “campo largo“ Area Riformista di Foligno muove i primi passi. Il nuovo soggetto politico si è presentato alla città con due dei principali esponenti: Mauro Masciotti (Foligno Domani/Città Europa), Guglielmo Castellano del Psi. Nell’ Area Rifmista anche l’associazione “Quelli come noi“. Sia Masciotti che Castellano hanno ribadito che questo patto programmatico, di stampo laico-riformista, "non è assolutamente disancorato dal centrosinistra ma, pur facendo integralmente parte di esso, vuole sottolineare il proprio spazio di autonomia e di libero pensiero". E fin qui. Ma poi: "L’obiettivo è quello di coagulare intorno a questa proposta politica tutto quel bacino elettorale di sinistra che non si riconosce nei partiti Pd, Avs, M5S, ma è alla ricerca di spazi politici alternativi, che fanno del Riformismo (nel senso storico del termine) la propria bandiera". Quindi l’ennesimo strappo nel centrosinistra. Rispetto alle criticità cittadine, è stato posto l’accento, sia da parte di Mauro Masciotti (candidato sindaco del centrosinistra alle ultime amministrative) che da Guglielmo Castellano al problema delle aree industriali dismesse, del decoro del centro storico, delle questioni aperte legate al trasporto, "di una sanità non più per tutti e di servizi che si stanno lentamente evaporando."