Pistoiese, debutto amaro: arancioni sconfitti 1-0 a Ravenna

Ravenna, 10 settembre 2023 – Esordio amaro. Dopo aver eliminato il Prato in Coppa Italia, la Pistoiese debutta con una sconfitta, 1-0, sul campo del Ravenna, nel campionato di serie D. Un passo indietro rispetto alle precedenti partite, forse dettato dal gran caldo umido della città ove riposano le spoglie di Dante Alighieri e da un paio di assenze pesanti. Consonni, infatti, è costretto a rinunciare a capitan Davì e Marquez, squalificati, ma anche il Ravenna si presenta incompleto. I primi minuti di gioco sono equilibrati.

Al 10’ superba conclusione di Piscitella dal limite dell’area, con il classico tiro a rientrare, ma Rossi è altrettanto bravo ad alzare il pallone in calcio d’angolo, salvando la propria porta. Al quarto d’ora il vantaggio dei romagnoli: botta secca dai 18 metri di Marino, che non dà scampo a Ricco, preferito al più esperto Valentini. Al 26’ tiro-cross di Pavesi dalla sinistra, con la sfera che attraversa pericolosamente lo specchio di porta. Al 31’ Tanasa anticipa tutti sottomisura, mettendo il cuoio in corner: i toscani possono tirare un sospiro di sollievo.

Cala il ritmo nella ripresa, che non passerà agli annali. Al 10’ Tirelli non arriva su un pallone invitante, graziando la squadra arancione. Al 20’ traversone di Salto dalla sinistra, con La Monica che non riesce a colpire con forza la palla da pochi passi. Al 31’ calcio piazzato di Nappello, con Ricco che para a terra. Al 36’ deviazione di testa di La Monica che termina a fondo campo. Al 40’ Esposito anticipa in angolo La Monica, tra gli applausi del pubblico del “Benelli”. Al 51’, infine, presunto fallo di mano in area ravennate, ma il direttore di gara fischia la fine della gara. Per la Pistoiese “all’avellinese” ci sarà molto da lavorare.

TABELLINO RAVENNA – PISTOIESE 1-0 RAVENNA (3-4-2-1): Rossi; Spezzano, Esposito, Gobbo; Agnelli, Mancini, Campagna (13’ st Sare), Marino; Tirelli (21’ st Sabbatani), Nappello (45’ st Boccardi); Pavesi (48’ st Vinci). A disposizione: Cortesi, Ravaglia, Rrapaj, Calandrini, Paccagnini. Allenatore: Gadda. PISTOIESE (4-3-3): Ricco; Goffredi, Chiesa, Salto, Chrysovergis (34’ st Silvestro); Lordkipanidze (9’ st La Monica), Tanasa, Diodato (9’ st Costa); Oubakent, Ferrandino (24’ st Di Mino), Piscitella (34’ st Nardella). A disposizione: Valentini, Pertica, Beconcini, Scaratabelli. Allenatore: Consonni. ARBITRO: Marra di Mantova. MARCATORE: 15’ pt Marino. NOTE: pomeriggio molto caldo. Ammoniti: Goffredi, Diodato, Marino, La Monica, Tanasa, Silvestro. Angoli: 5-9. Recupero: 3’ pt, 5’ st.