Trasporto pubblico. Il biglietto digitale arriva via email

Autolinee Toscane ha ideato e lanciato Blink, la nuova piattaforma digitale per rendere più semplice e immediato l’acquisto di biglietti urbani dell’autobus. Una modalità semplicissima: basta accedere alla piattaforma - sul sito –, scegliere l’area urbana dove si vuole viaggiare, inserire la mail, pagare con la carta in modalità digitale. Si riceve una mail con un link: prima di partire basta cliccare nel link e il biglietto si attiverà.

"Mai come oggi è fondamentale incentivare il trasporto collettivo – spiega Federico Germinario, direttore commerciale e tecnologie di At –. Per questo abbiamo scelto di investire in un nuovo prodotto digitale che semplifica l’acquisto del biglietto singolo. Blink è pensato per famiglie e gruppi, permettendo l’acquisto fino a 10 biglietti singoli. Un sistema pratico e flessibile, che si integra perfettamente con il nostro sistema Tip Tap, offrendo un’alternativa complementare e accessibile".

"Blink rappresenta la soluzione ideale per facilitare l’esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus in Toscana: la piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via email a terzi e attivazione semplice tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con qr code, che servirà anche in caso di controllo a bordo", spiega Caterina Piccardi, customer sales manager.

La svolta vuole incentivare l’uso del trasporto pubblico: "Si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale - aggiunge il brand manager Arzachena Leporatti –, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Blink si rivela la soluzione perfetta: vogliamo che prendere un autobus sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto del museo".