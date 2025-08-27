Trasporto pubblico. Il biglietto digitale arriva via email

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca

CronacaTrasporto pubblico. Il biglietto digitale arriva via email
27 ago 2025
PAOLA TOMASSONI
Cronaca
Autolinee Toscane lancia la piattaforma Blink per acquisti online

La nuova piattaforma digitale rende più semplice e immediato l’acquisto di biglietti urbani dei bus

Autolinee Toscane ha ideato e lanciato Blink, la nuova piattaforma digitale per rendere più semplice e immediato l’acquisto di biglietti urbani dell’autobus. Una modalità semplicissima: basta accedere alla piattaforma - sul sito –, scegliere l’area urbana dove si vuole viaggiare, inserire la mail, pagare con la carta in modalità digitale. Si riceve una mail con un link: prima di partire basta cliccare nel link e il biglietto si attiverà.

"Mai come oggi è fondamentale incentivare il trasporto collettivo – spiega Federico Germinario, direttore commerciale e tecnologie di At –. Per questo abbiamo scelto di investire in un nuovo prodotto digitale che semplifica l’acquisto del biglietto singolo. Blink è pensato per famiglie e gruppi, permettendo l’acquisto fino a 10 biglietti singoli. Un sistema pratico e flessibile, che si integra perfettamente con il nostro sistema Tip Tap, offrendo un’alternativa complementare e accessibile".

"Blink rappresenta la soluzione ideale per facilitare l’esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus in Toscana: la piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via email a terzi e attivazione semplice tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con qr code, che servirà anche in caso di controllo a bordo", spiega Caterina Piccardi, customer sales manager.

La svolta vuole incentivare l’uso del trasporto pubblico: "Si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale - aggiunge il brand manager Arzachena Leporatti –, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Blink si rivela la soluzione perfetta: vogliamo che prendere un autobus sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto del museo".

